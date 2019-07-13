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BİLECİK Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

2 saat önce

Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettiMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde başkanlık kazanan belediyeleri ziyaretine Bilecik'in Söğüt ilçesinden başladı. Partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Söğüt'te yapacağı ziyaret öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli, ardından türbeye girerek dua okudu. Boynuna yörük poşusu takan Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak, dua etti. Ardından Bahçeli Söğüt Belediyesi'ne geçti.
BİLECİK Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Bilecik, Söğüt, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:55 Kaynak: DHA
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