Son Dakika Haberleri: Bilecik bariyerlere çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 8 yaralı
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Bilecik bariyerlere çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Bariyerlere çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 8 yaralıBilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi.

Bariyerlere çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 8 yaralı

Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada, aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Bilecik- Eskişehir yolunun otogar kavşağında meydana geldi. Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Safiye Atalan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Necati, Mustafa, Zeynep Serra, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan ise ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine götürüldü. Atalan ailesinin, Zonguldak'ta katıldığı düğünden Denizli'ye döndüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bilecik bariyerlere çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 8 yaralı

Bilecik, Atalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
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