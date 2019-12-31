Bilecik basınının acı günü - Son Dakika

Bilecik basınının acı günü
12 saat önce
Bilecik'te Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
Bilecik'te Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.
Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavisi devam eden Ergün Özmen'in tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu ve bir dönem İHA Yenipazar muhabirliği yapan Özmen'in cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yenipazar Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK
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