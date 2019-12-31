Bilecik basınının acı günü - Son Dakika
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Bilecik basınının acı günü

12 saat önce

Bilecik'te Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.

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Bilecik'te Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.


Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavisi devam eden Ergün Özmen'in tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yenipazar'ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu ve bir dönem İHA Yenipazar muhabirliği yapan Özmen'in cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yenipazar Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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