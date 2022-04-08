BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ, MELEK MIZRAK SUBAŞI OLDU - Son Dakika

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BİLECİK Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu'ndan verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla yeniden yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Melek Mızrak Subaşı belediye başkan vekili oldu.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesiyle, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmaya dahil edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun talebiyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Mart ayında Bilecik Belediye Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili olarak seçildi. Bilecik Valiliği de Bilecik Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen Muharrem Tüfekçioğlu hakkında 2016 yılındaki 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi' suçuna ilişkin 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay'da onandığını açıkladı.

3'ÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Muharrem Tüfekçioğlu'nun göreve devam edememesi nedeniyle Meclis Toplantı Salonu'nda yeniden yapılan seçim yapıldı. Seçimde, CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı. CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Parti'li 3 üyeden oluşan mecliste gizli oy açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen oylamada Subaşı'na 14, Kaya'ya 10 oy çıktı. 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadığı için 2'nci tur oylama yapıldı ancak sonuç değişmedi. Salt çoğunluğun arandığı 3'üncü turda, Melek Mızrak Subaşı 14 oyla başkan vekili seçildi. Subaşı, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için çalışacağını söyledi.