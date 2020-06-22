Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım" - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım"

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya'ya "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullandığı iddialarını yalanladı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses:

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya'ya "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullandığı iddialarını yalanladı.


Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrası meclise ara verilirken, AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in kendisine, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" dediğini iddia etmişti. Bu açıklama sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürses, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullanmadığını söyleyerek, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında 2-3 gündür organize bir şekilde linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışılıyor hadise. Ben 'Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor' sözünü kullanmadım. Sadece 'İlkokul çocuğu gibisin, çocuk gibi lafa giriyorsun' sözlerini kullandım. Bunların hepsi belediyenin kamera görüntülerinde, ses kayıtlarında var. Belge halinde mevcut, sizlere vereceğiz. Onların diğer bir iddiası ben arada meclis koridorlarında bu sözü söylemişim. O da yalan, arada tartışma oldu, sonra ben başkan beyin odasına geçtim. O da güvenlik kameralarında mevcut. Bizler tartışırken kendi meclis üyelerinden biri Çetin Kaya'yı itekleyerek, 'Tamam artık konuşma' dedi. Sonra olay kapandı. Sonra bir baktık sosyal medyada, basında bana karşı linç girişiminde bulunarak, açıklamalar yaptılar. Sonra ben AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı arayarak, 'Fikret kardeşim benim böyle bir şey söylediğimi iddia ediyorsunuz. Lütfen Çetin Bey'le derhal bizi bir araya getir, Çetin Bey benim gözlerimin içine bakarak ortaya Kur'an-ı Kerim koyarak el basacağız dedim, iki çocuğunun üstüne. El basarak bana 'Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor dedin, bende duydum' desin, bütün suçlamaları kabul ediyorum, gereğini de yapacağım dedim. Ama 2 gündür Fikret Bey'den bir ses yok. İsterseniz kendisine sorabilirsiniz. Ben tekrar söylüyorum, böyle bir ifade kullanmadım" dedi.


"Bir tane Allah'ın kulu böyle bir şeye şahit olmamış"


Mecliste yalnızca AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Karadayı'nın bu sözleri duyduğunu iddia ettiğini söyleyen Gürses, "25 tane meclis üyesinden Muhammet Karadayı herhalde ben duydum diyormuş. Bir tane Allah'ın kulu böyle bir şeye şahit olmamış. Bu bir bilinçli kampanyaydı, kalktılar önce AKP Merkez İlçe Başkanı, sonra AKP İl Başkanı, sonra milletvekiline kadar açıklama yaptılar. Çetin Kaya'da nasıl düşmanlık yani, neyin hırsıyla bu yapılır bilemiyorum. Bu hırs ona belki ileride siyasi hedeflere varmak için bir yol açar ama mutlu olacağına ben inanmıyorum. Başka birinin iftirayla, şunla bunla varacağı yer kesinlikle onu da mutlu etmez. Ben kendisini dürüst bir insan olarak tanırım, bu tarz şeylerden vazgeçmesini arkadaş olarak öneririm. Bu şekilde gelecek planlamadan hayır gelmez, bunu ona tavsiye ediyorum" dedi.


Gürses, meclise verilen ara ile yaşanan olayların tamamının ellerinde video olarak mevcut olduğunu belirterek, "Kayıtların tamamı mevcut, AK Partili arkadaşlar dinlesinler böyle bir ifade var mı yok mu. Yoksa da tüm Sinoplu hemşehrilerimizden, bizlerden ve bizlerle Bilecik'te yaşayan hemşehrilerimizden özür dilemek zorunda kalacaklar. Adamlarsa dilemeleri gerekecek" dedi. - BİLECİK

Ahmet Gürses, Çetin Kaya, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: 'Ben böyle bir tabir kullanmadım' - Son Dakika

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