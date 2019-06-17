Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten İHA'ya ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten İHA'ya ziyaret

51 dakika önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci'yi ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten İHA'ya ziyaret, System.String[]
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci'yi ziyaret etti.

Gürses, 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde Bilecik Belediye Başkanı olan Semih Şahin'in kontenjan listesinde yapılan Millet İttifakı kapsamından İYİ Parti'den yer almıştı. Gürses, basının önemine değinerek, medyanın haber alma özgürlüğünü yerine getirerek kamuoyuna büyük bir hizmette bulunduğu söyledi. Gürses, her zaman bu önemin farkında olduklarını ve bu nedenle Bilecik medyasının güçlenmesi canı gönülden istediklerini kaydetti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
Semih Şahin, İhlas Haber Ajansı, Ahmet Gürses, Bilecik
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi İstanbul'da Rus ve Gürcüler sokak ortasında çatıştı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:01:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten İHA'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]