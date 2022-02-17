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Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

17.02.2022 21:49
Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile...

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Torun, yaptığı yazılı açıklamada "Bilecik Belediyesi'nde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar, Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; partimizin Yerel Yönetimler Heyeti, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Disiplin Kurulu, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi - Son Dakika


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