Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret

Bilecik
Belediye Başkanı olarak seçilen CHP
'li Semih Şahin
, ilk resmi ziyaretini Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e yaptı.
31 Mart günü Millet İttifakı adayı CHP'li Semih Şahin, 16 bin 464 oy alarak Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti. Şahin, dün mazbatasını alarak ilk resmi ziyaretini bugün Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e yaptı. Vali Bilal Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti. Bilecik'te seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlandığını ifade eden Vali Şentürk
, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde merkez, ilçe ve belde belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi ile muhtar seçilerek, sorumluluk üstlenenlere görevlerinin başarılar getirmesini diliyorum. El birliği içersinde ilimizi daha iyi bir noktaya getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.
Başkan Şahin ise; görevinde başarılar dileyen Vali Bilal Şentürk, hep birlikte Bilecik için güzel çalışmalar yapacaklarına olan inancını ifade ederek, Bilecik'i en güzel noktalara taşımak için başta Bilecik Valisi Bilal Şentürk olmak üzere ildeki bütün kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde şehrimiz için çalışacaklarını kaydetti. - BİLECİK