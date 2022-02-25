Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı

25.02.2022 15:27
Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Selçuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. Mülkiye müfettişlerince Başkan Şahin hakkında 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' uyarınca ön inceleme, 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.


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Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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