Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı (2) - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı (2)

25.02.2022 19:11
Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı (2)

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİİçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, basın toplantısı düzenledi. Bilecik Belediyesi'ndeki makam odasında konuşan Şahin, kararın siyasi olduğunu ve hukuki olarak itirazda bulunacağını söyledi.

Görevden 2 ay süreyle uzaklaştırıldığını belirten Şahin şunları kaydetti."Görevden geçici uzaklaştırma yapılmışım ve 2 aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım. Olay şahsidir, belediye ile ilgisi yoktur. Çünkü o olayda biliyorsunuz alan özel firma, satan özel firma. Burada belediyenin hiçbir unsuru yok. O yüzden böyle bir soruşturmaya müdahil edilemiyorum şu anda. Ederlerse bakacağız. Bakacağız süreci göreceğiz. Burada bir şey olduğu yok. Teftişler, biliyorsunuz Türkiye'nin en derin teftişi oldu. Dükkan, dükkan gezdiler. Müteahhit, müteahhit konuştular ama bir şey çıkmaz. Ben belediyeme güveniyorum."

Pazartesi günü geçici görevden uzaklaştırmaya ilişkin mahkemeye başvuracağını ifade eden Şahin, kararla ilgili yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağını da sözlerine ekledi.

Cafer ELMAS/BİLECİK,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Şahin, görevden uzaklaştırıldı (2) - Son Dakika


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