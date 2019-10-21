Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade verdi
Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade verdi

Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade verdi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hakkındaki "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla ilgili ifade verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade verdi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hakkındaki "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla ilgili ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, geçen ay kentte oynanan amatör lig maçına ilişkin güvenlik tedbirleriyle ilgili basına açıklamalarda bulunan Şahin'in kamu görevlisine hakaret ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine adliyeye çağrılan Belediye Başkanı Şahin'in, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Edibe Şahin, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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