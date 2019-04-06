Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı'na...
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı'na katıldı.
Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
, Antalya
'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı'na katıldı.
Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresine eşi Serpil Şahin ile katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'i temsil etti. Bilecik'in fuarda ilgi odağı olduğunu anlatan Şahin, "Turizm anlamında güzel ve önemli aktivitelerin gerçekleştirildiği fuarda şehrimize ilişkin yapabileceğimiz faaliyetler hakkında öngörüde ve değerlendirmelerde bulunduk" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı