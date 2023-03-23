Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e 2 yıl 1 ay hapis cezası

Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, başka bir dava dosyasından 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Semih Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı belediye personeli eşi Gülnur Ay'ı ziyaret ettiği fotoğraf karesini izinsiz paylaşarak "CHP İl ve İlçe Yönetimini göreve davet ediyorum. İş takipçilerinin diyetini partiye ödetmeyin. CHP'li Belediyede Türkan Saylan kreşimiz kimlere teslim edildi görün. Türkan Saylan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz. Benim işe aldığım çocuklarınız kimlerin emri altına sokuluyor. Uyanın, uyanın" yorumunu yapmıştı.

Daha sonra ise yaptığı bir basın açıklamasında da Abdullah Ay ve eşi Gülnur Ay hakkında isimlerini beyan ederek açıklamalarda bulunmuştu. Bu olayların üzerine Abdullah Ay ve eşi Gülnur Ay tarafından Şahin hakkında dava açıldı. 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3'üncü duruşma sonrası Şahin hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıl a1 ay hapis cezası kararı verilirken, cezanın ertelenmesine de yer olmadığı belirtildi.

Belediye başkanlığı düşüyor mu?

Semih Şahin'in istinaf mahkemesine itirazda bulunacağı belirtildi. Aynı mahkeme tarafından cezasının onaylanmasının ardından Semih Şahin'in Belediye Başkanlığının düşeceği öğrenildi. - BİLECİK