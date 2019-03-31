Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Semih Şahin Kazandı

Bilecik Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Semih Şahin Kazandı

4 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.

Bilecik Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Semih Şahin Kazandı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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