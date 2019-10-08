Bilecik Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında yapıldı.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Günün ilk gündem maddesi olan dolu memur kadrolarında toplamda 38 memurun derece değişikliği yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün ikinci maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ve 68. maddesinin (b) bendine istinaden belediyede 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışanlardan emekli olmak için müracaat edenler ile sözleşmeli personele kıdem tazminatı ödenmesi için İller Bankası A.Ş.'den nakit destek kredisi kullanılması hususunda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e yetki verilmesi konusu AK Parti grubunun çekimser oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Günün üçüncü maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ve 68. maddesinin (b) bendine istinaden belediyenin bir önceki dönemden gelen borçlarının ve devam eden işlerin hak ediş ödemelerinde, ileriye dönük yatırım, araç alımı ve diğer hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere iç borçlanma ve iç borçlanmayla ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek AK Parti grubu ve MHP'nin çekimser oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün dördüncü maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait İsmetpaşa Mahallesi, 731 Ada, 1, 2, 3, 11, 12, 13 ve 736 ada, 7, 8, 15, 16 parsel numaralı taşınmazların değerlendirilmesi konusunda belediye başkanlığına ve belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülerek AK Parti grubu ve MHP'nin çekimser oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.



Günün beşinci maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait Osmangazi Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmazın (mesken-konut) satışı konusunda belediye başkanlığına ve belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülerek AK Parti grubu ve MHP'nin çekimser oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün altıncı maddesi olan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2019 yılı yatırım programı kapsamında; 4 Temmuz 2019 tarih ve 81 sayılı belediye meclis kararıyla belirlenen trafo yerinin değiştirilmesi konusu Bilecik Belediyesi İmar Plan komisyonuna havale edilmesi ile birlikte oy birliği ile kabul edildi. Günün yedinci maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendine istinaden 5 Ağustos 2008 tarih ve 2008/63 sayılı belediye meclis kararıyla kabul edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü görev yetki ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün sekizinci maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (b) bendine istinaden 2 Eylül 2019 tarih ve 2019/90 sayılı belediye meclis kararıyla kapatılan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kültürel faaliyetler için ayrılmış olan bütçe ödeneklerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, kalan ödeneklerin ise Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne aktarılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün dokuzuncu maddesi olan Bilecik Belediyesi'nin üyesi olduğu birliklerden ayrılma konusu görüşülerek konunun Bilecik Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliği ile kabul edildi. Günün son maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden Bilecik Belediyesi'ne ait Gündüz Çocuk Bakımevinde uygulanacak ücret ve tarifelerin belirlenmesi konusunun görüşülerek konunun Bilecik Belediyesi Ücret ve Tarife Komisyonu'na havalesi oy birliği ile kabul edildi.



Görüşülen gündem maddelerinin ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin oturumu kapattı. - BİLECİK