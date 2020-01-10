Bilecik Belediye Meclisi ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Meclisi ikinci oturumu yapıldı

6 saat önce

Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının ikinci oturumu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı.

Bilecik Belediye Meclisi ikinci oturumu yapıldı, System.String[]

Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının ikinci oturumu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlen toplantının ilk gündem maddesi olan 5393 sayılı belediye kanununun 49'uncu maddesine istinaden, 2020 yılında Bilecik Belediyesinde çalıştırılacak sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi konusu görüşüldü. Görüşülen gündem maddesinin ardından söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Çetin Kaya, aynı kadroda yer alan personellerden 1'inin neden yüksek ücret aldığını sorarak bu tablonun adil olmadığını söyledi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise "O arkadaşımızın iş yükü ve iş kalitesi diğerlerinden fazla. Liyakati esas aldığımız için bu şekilde" dedi. Bu konuşmalar sonrası ödenecek ücretlerin en düşük 2 bin 500 TL olması oy birliği ile kabul edildi.


Günün ikinci maddesi olan Atık Getirme Merkezi alanı için Bilecik Cumhuriyet Mahallesi 213 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların satın alınmasına ilişkin imar komisyonundan gelen rapor okunarak, oy birliği ile kabul edildi.


Günün son maddesi olan, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Değirmen Sokak'ta imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin imar komisyonundan gelen rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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