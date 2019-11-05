Bilecik Belediye Meclisi toplantısı

Bilecik Belediyesi Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapılırken, CHP'li üye ile CHP'li başkan arasında 2 gündem maddesinde anlaşmazlık yaşandı.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salon'unda Kasım ayı Belediye Meclis Toplantısı 1'inci oturumu yapılırken, 9 gündem maddesi görüşüldü. İlk gündem maddesi olan 2020 yılına ait performans programının görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyon'una havale edildi. İkinci gündem maddesi 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi oy çokluğu ile Plan ve Bütçe Komisyon'una havale edildi. Bu gündem maddesinde CHP Belediye Meclis üyesi Ali Olcay, oyunu "red" yönünde kullanırken, "Neyi havale ediyoruz, bütçe hakkında bizleri de bilgilendiren" diye sitem etti. Meclisin 3'üncü gündem maddesi 2020 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespiti konusunun oy birliği ile Ücret ve Tarife Komisyonu'na halele edildi. Meclisin 4'üncü gündem maddesi 2020 yılında uygulanacak kira bedellerinin tespiti konusunun oy birliği ile Kira Tespit Komisyonu'na havale edildi. Meclisin 5'inci gündem maddesi olan Belediye Meclisinin 2007/14 sayılı kararıyla Moğolistan Bayan Ulgey şehri ile, 2012/6 sayılı kararıyla Azerbaycan Şamahı Şehri ve 2012/39 sayılı kararıyla Tunus Sidi Boizid Şehri ile kurulan kardeş kent ilişkilerinin sonlandırılması konusu görüşülerek, Sosya Kültürel Yaşam Düzenleme ve Kalkındırma Komisyona havalesi oy birliği kabul edildi.



"Bizleri kardeş şehir olarak kabul bile etmemişler"



Meclisin 6'ncı gündem maddesi, Belediye Meclisinin 2007/101 sayılı kararıyla Amasya Belediyesi ile 2007/102 sayılı kararıyla Denizli Belediyesi, 2013/10 sayılı kararıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015/4 sayılı kararıyla Eskişehir ili Sarıcakaya ilçe Belediyesi, 2015/5 sayılı kararıyla Eskişehir ili Mihalgazi ilçe Belediyesi, 2016/40 sayılı kararıyla Ağrı ili Eleşkirt ilçesi Yücekapı Belde Belediyesi, 2016/58 sayılı kararıyla Bilecik ili Dodurga Belde Belediyesi ile kurulan kardeş kent ilişkilerinin sonlandırılması konusunun görüşüldü. Bu gündem maddesi Sosya Kültürel Yaşam Düzenleme ve Kalkındırma Komisyona havalesi oy birliği kabul edildi.



Bu gündem maddesi sonrası AK Parti belediye meclis üyelerinin kardeş kent ilişkilerinin çıkartılan belediyeler AK Parti ve MHP'li belediyeler olduğunu söyleyerek tekrar gözden geçirilmesini istediler. Bunun üzerine Başkan Şahin, "Bu belediyeler çoğu bizleri kardeş kent statüsüne almamışlar bile. Bizler onları almışız, onlar bizleri almamış. Tekrar bizlere komşu şehirlerle görüşülerek, karşılıklı bir anlaşma ile tekrar değerlendirebiliriz" dedi.



Gündemin 7'inci maddesi belediyenin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarında değişiklik ve ilave yapılması konusunun görüşülmesi oldu. Bu gündem oy çokluğu ile İmar Komisyonu'na sevk edildi. Bu gündem maddesine CHP meclis üyesi Ali Olcay "Red" oyu verirken, 2'inci gündemi gibi hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmayarak, komisyonlara havale ediliyor Başkan Şahin'e sitem etti. Gündemin 8'inci gündem maddesi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (j) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (b) bendine istinaden Kent Estetik Kurulu oluşturulması ve Bilecik Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağının görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi Bilecik Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul Komisyonu'na havalesi oy birliği ile kabul edildi.



Evlerin üzerindeki baz istasyonlara önlem alınacak



Meclisin ek gündem maddesi olarak, baz istasyonlarından kaynaklı elektromanyetik radyasyon ve görüntü kirliliğinin kabul edilebilir standartlarda tutularak vatandaşların durumdan yeterince bilgilenmesi amacıyla servis sağlayıcı operatörlerin denetimsiz şekilde bina, trafo, elektrik direklerine rastgele koyulmuş oldukları baz istasyonlarının çevre ile uyumlu, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılması konusunun meclisimizde görüşmesi talebi edildi. Bu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek, bununla ilgili çalışmaların başlatılacağı söylendi. Bu gündem maddesi Kasım ayı Belediye Meclis Toplantısı 1'inci oturumu sona erdi. - BİLECİK