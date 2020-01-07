Bilecik Belediye Meclisi yılın ilk toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Bilecik Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında yapıldı.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Günün ilk gündem maddesi olan 2020 yılında belediye meclisinin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi konusu görüşülerek, meclis toplantılarının her ayın ilk Pazartesi ve Perşembe günü saat 17.30'da yapılması ve meclisin Ağustos ayında tatil olması oybirliğiyle kabul edildi. Günün ikinci gündem maddesi olan Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi konusu görüşülerek, 2020 hesaplarını 45 gün içerisinde inceleyecek olan komisyona CHP'den Soner Olgun ve Nurten Bilecikligil, İYİ Parti'den Birsen Okatan, AK Parti'den Nusret Dahil, MHP'den ise Hamdi Salt'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Günün üçüncü gündem maddesi olan, Bilecik Belediyesi'nce 2020 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlenmesi konusu görüşülerek, 2020 yılında TYP'den işçi alınmayacağı ihtiyaç olması halinde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi çalıştırılması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Günün dördüncü maddesi olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2020 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülerek, mesai ücretlerinin 358 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Günün beşinci maddesi olan 2020 yılında Bilecik Belediyesi'nde çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi konusu görüşülerek, konunun Perşembe günü yapılacak olan toplantıda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Günün altıncı maddesi olan Bilecik Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında değişiklik ve ilave yapılması konusunda İmar Komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Günün yedinci maddesi olan, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonundan gelen rapora ek süre verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesi olan,Bilecik Belediye Meclisinin 02 Aralık 2019 tarih ve 131 sayılı kararıyla kurulmasına karar verilen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ortaklık pay adedinin ve pay değerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşülerek, Aralık ayında kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ortaklıkla ilgili belediyenin 1 payı 100 TL'den olmak üzere 92 adet pay alması oy birliği ile kabul edildi.



Günün dokuzuncu maddesi olan Bilecik Belediyesi sınırları içindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması için Belediye Başkanına A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu ile 4 yıllık protokol yapma yetkisi verilmesi konusu görüşülürken, bu gündem maddesi tartışmalara neden oldu. Okunan meclis gündeminin ardından söz alan MHP Meclis Üyesi Hamdi Salt, adı geçen firmanın şimdiden belli olduğunu, hatta bu konuyla alakalı olarak belediyeden bir yetkilinin İstanbul'a kursa gittiğini söyledi. Böyle bir işi Bilecik'te yapanın olup olmadığını soran Salt; konunun gerçek olup olmadığını merak ettiğini dile getirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise soruyu, "Bunlar konumuz değil, ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum, siz bunları kahvelerde konuşun" şeklinde cevapladı.



AK Parti Üyesi Çetin Kaya ise, bu tür söylemlerin ortalıkta sıkça dolaştığını söyleyerek konunun aydınlığa kavuşturulması gerektiğini, meclis üyeleri olarak ele alınan gündem maddesini tüm detaylarıyla bilmek istediklerini ve Başkan Şahin'in "Siz bunları kahvelerde konuşun" sözlerinin hoş olmadığını belirtti.



Tartışmalara neden olan gündem maddesinde AK Parti, MHP üyeleri ile CHP'li Ali Olcay ve Muharrem Tüfekçioğlu red oyu kullanarak, madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Günün son gündem maddesi olan, Bilecik Belediyesi sorumluluk sahasında kalan alanlarda bulunan taşınmazlar esas olmak üzere, belediyeye ait hisseler, tapu tahsis belgesi verilen parseller, imar parseli durumunda olmayan artık parseller ve ihdas edilen taşınmazların alım ve satım işlemleri konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek, AK Parti, MHP ve CHP'li Ali Olcay'ın red oy kullanmalarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. - BİLECİK