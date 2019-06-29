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Bilecik belediye meclisinde dengeler değişiyor

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile 'Millet İttifakı' yapan İYİ Partililer kendi gruplarını kurma kararı aldı.

Bilecik belediye meclisinde dengeler değişiyor, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile 'Millet İttifakı' yapan İYİ Partililer kendi gruplarını kurma kararı aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin listesinden belediye meclis üyeliğinde kontenjandan giren şuan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı olan İYİ Parti eski İl Başkanı Ahmet Gürses ve listede yer alan M. Sadık Kaya ve Birsen Okatan bundan sonraki ilk belediye meclisinde kendi gruplarında oturacaklar. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde bilindiği üzere Bilecik'te AK Parti ve MHP arasında 'Cumhur İttifakı' kapsamında AK Parti listesinde yer alan 4 MHP'li üye kendi grupları kurmuştu. İYİ Partililerin kendi grubunu kurmasının ardından mecliste CHP 12, AK Parti 6, MHP 4, İYİ Parti ise 3 meclis üyesiyle partilerini temsil edecek.

Öte yandan, CHP'nin listesinde meclise giren İYİ Parti'li M. Sadık Kaya Meclis 1. Başkanvekili seçilerek meclisi yönetiyordu. Bilecik'te seçimi CHP kazanırken, meclisi bir İYİ Partili yönetecek olması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Güncel
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