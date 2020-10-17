Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan düzenleme sonrası belediye ek hizmet binasına yeni bir mescit kazandırıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Şahin, "Belediye çalışanlarının, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin ve vatandaşlarımızın daha temiz, ferah ve rahat bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ek hizmet binamızda yeni bir mescit inşa ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mescidimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi - BİLECİK