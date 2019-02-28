Bilecik Belediye Spor Basketbol, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne Yükseldi
1 saat önce
Bilecik Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi.
Bilecik
Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi.
4 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol takımı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Bilecik'in dışından herhangi bir oyuncu bulunmayan takım ligde yer alan Bozüyük
takımlarını 50-59, 92-43 skorlarla yenerken, Bilecik katılan diğer takımı 85-40 skorla yendi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselmeyi hak eden takım 1 Mart gününe kadar 20 bin TL olan katılım bedelini yatırılmazsa takımın bir üst lige yükselme hakkı yanacak.
Öte yandan bu güne kadar kulübün herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenilirken, oyuncu velileri takıma sahip çıkılmasını ve çocukların Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Bilecik temsil etmelerini istediler. - BİLECİK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:51 Kaynak: İHA
Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı
Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı
BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor
Kızlarını Odaya Kilitleyip Eşini Başından Vurmuştu! Korkunç Cinayetin Altından Yasak Aşk Çıktı