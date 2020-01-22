Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcularından büyük başarı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcularından büyük başarı

6 saat önce

Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcuları Ayşe Turan ve Ayla Köse, düzenlenen müsabakalarda kendi alanlarında elde ettikleri başarılar ile Bilecik'i en iyi şekilde temsil etti.

Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcularından büyük başarı, System.String[]

Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcuları Ayşe Turan ve Ayla Köse, düzenlenen müsabakalarda kendi alanlarında elde ettikleri başarılar ile Bilecik'i en iyi şekilde temsil etti.


Birçok alanda genç sporcunun yetişerek, düzenlenen müsabakalarda Bilecik'in adını duyuran Bilecik Belediye Spor Kulübü başarılarına yenilerini ekledi. Pazaryeri Belediyesi altyapısından gelen Bilecik Belediye Spor Kulübü Sporcusu Ayşe Turan, Antalya'da düzenlenen Açık Kick Boks Turnuvasında 1'inci olarak altın madalya kazandı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kapalı Salon Atletizm Şampiyonası U 16 Atletizm Sporcumuz Ayla Köse ise yarış serilerinin 60 metre 13'üncü seride 3'üncü ve 200 metre 5'inci seride ise ikinciliği elde ederek, büyük bir başarıya imza attılar. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi - BİLECİK

Ayşe Turan, Antalya, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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