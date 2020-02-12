Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

11 dakika önce

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.


Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.


Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Toplantıda, Bilecik genelinde toplanan atıkların toplanması ve bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılması gibi konular görüşüldü" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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