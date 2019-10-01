Bilecik Belediyeler Birliği Toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği ve Karasu İçme Suyu Birliği toplantıları Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.



Bilecik İl Özel İdare Toplantı Salonunda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve üyeler katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, "Bilecik Belediyeler Birliği ve Karasu İçme Suyu Birliği toplantılarını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldelerimize ilçelerimize ve ilimize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK