BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ - Son Dakika
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BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ

03.03.2022 17:31

BİLECİK Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu, başkan vekili oldu.

BİLECİK Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu, başkan vekili oldu.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Selçuk T., mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı. Gizli oy, açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen ilk 2 turda, 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadı. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı 3'üncü tur oylaması yapıldı. Bu oylamada da ilk 2 turda olduğu gibi Tüfekçioğlu'na 15, Kaya'ya 10 oy çıktı. Belediye başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, birlik ve beraberlik içinde hizmet için çalışacağını söyledi.

BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ
BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ
BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ

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Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ - Son Dakika


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