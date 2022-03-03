Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı

03.03.2022 17:28
Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevine başladı.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevine başladı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediyesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.

Belediye başkan vekilliğini geçici olarak sürdüren Mustafa Sadık Kaya, Tüfekçioğlu'na destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Tüfekçioğlu da kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Tüfekçioğlu ve Kaya birbirlerine çiçek verdi.

Devir teslim töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve partililer yer aldı.

Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı

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Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu görevi devraldı - Son Dakika


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