Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi Çocuklara Dergi Dağıttı

Bilecik Belediyesi Çocuklara Dergi Dağıttı

42 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında yer alan 6 K Akıllı Duraklarda; Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çocuk dergisi dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Çocuklara Dergi Dağıttı, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında yer alan 6 K Akıllı Duraklarda; Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çocuk dergisi dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve şu an sayısı 15'e ulaşan 6 K Akıllı Duraklar, vatandaşlara konforlu ve güvenli hizmet vermeye devam ediyor. Birçok belediye ve kurum tarafından örnek alınan 6 K Akıllı Duraklara bırakılan dergiler vatandaşlar ve çocuklar tarafından okunuyor.

Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından 6 K Akıllı Duraklar önünde dağıtılan dergilerde; Bilecik tarihi ve kültürel değerleri yanı sıra; Şeyh Edebali, Ertuğrulgazi, Osmangazi, Orhangazi, Dursun Fakih ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihi sayfalarına adını altın harflerle yazan büyükler hakkında bilgiler içeriyor. Bilecik Belediyesi 6 K Akıllı Duraklar içinde; kütüphane, kablosuz internet, kamera sistemi, kahve otomatı, klima ve kurumsal televizyon ile vatandaşlara konforlu hizmeti sunuyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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