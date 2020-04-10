Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde - Son Dakika

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde

11 dakika önce

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşa hizmet veriyor.

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde, System.String[]

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşa hizmet veriyor.


Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi: Tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgından halkımızın olumsuz şekilde etkilenmemesi için belediyemiz kurumsal hizmet sayfasında yer alan E-Çap bölümünde yeni düzenleme ve güncelleştirmeler yapıldı. Böylece vatandaşlarımız belediyeye uğramadan birçok başlıkta hizmet alabileceklerdir. Belirtilen alandan hizmet almak isteyen vatandaşlarımız sitemiz sayfasındaki E-hizmetler bölümünden E-Çap kısmını tıklayarak ada ve parsel bilgileri, konut alanı bilgileri gibi bütün imar konularına ilişkin güncel bilgilere ulaşabileceklerdir" denildi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:37 Kaynak: İHA

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