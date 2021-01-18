Bilecik Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ana ve ara yolları açtı.

Hafta sonunda aralıksız devam eden yağış sonrası tuzlama ve kumlama çalışması yapan ekipler, şehir merkezi ve bütün mahallelerde gece gündüz mesai yaptı.

Karla mücadele ekipleri, yağış öncesinde yaptıkları solüsyon çalışması ile oluşabilecek buzlanma ve don olaylarını önledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlar yolları açarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım ve yürüyüş yollarını temizledi.