Bilecik Belediyesi hizmet binasından kaldırılan minyatür tablolar yenilendi - Son Dakika

Bilecik'te, belediye hizmet binası olarak kullanılan tarihi binada yer alan ve yenilenen iki adet minyatür tablo, hizmete açıldı.

1905 yılında 2. Abdülhamid döneminde rüştiye mektebi olan belediye binasının giriş katında yer alan ve geçen yıl kaldırılan minyatür tablolar, İznik'te bulunan bir çini ustasına yeni yüzüyle yaptırılarak yerine yerleştirildi.

Tablolar, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın katılımıyla ziyarete açıldı.

Törende konuşan Başkan Şahin, kentin kuruluş ve kurtuluşun şehri olduğunu söyledi.

Şehri, adına yakışır eserlerle donatmak istediğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bu eserleri yaparken alelade şeylerle değil, gerçek eser olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Muhtelif yerlerde de düzeltmeleri yaptık. Bilecikliler gerçek bir minyatürün nasıl olduğunu görsünler istedik, yine bölgemize ait bir çini sanatının nasıl olduğunu görsünler istedik. Bilecik'e yakışır bir eser kazandırdık."

Belediye binasının 115 yıllık bir bina olduğunu hatırlatan Şahin, " Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bu binayı koruyan, kullanarak değerlendiren nadir şehirlerden biriyiz. Aslında binanın kendisi de bir eserdir, bunun her türlü bakımını da yapacağız. Orijinalinde bu bina böyle değil, restorasyona alacağız. Çünkü burada çok değerli bir tarihi eser var ve içi de, kullanım biçimi de hepsi yakışır biçimde yapılacak. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Şahin, şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayarak kenti dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Bu bizlerin ortak değeri"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da Osmanlı'nın kurulduğu coğrafyada olduklarını belirtti.

Osmanlı'nın tarihi ve sanatına sahip çıkan her kurumu, her kuruluşu desteklediklerini ifade eden Canpolat, "Geçtiğimiz yıl yanlış anlaşılmalar oldu, burada Bilecik Belediyesi içerisinde Abdülhamit Han'ın emanetine saygısızlık yapıldığı ile ilgili. Biz de bir eylem kararı almıştık, burada Osmanlı'nın mirasına karşı darbe olduğunu zannettik. Belediye başkanımız bu minyatürleri sanatsal olarak daha iyi, daha kaliteli olanını ve yasalarımıza uygun bir şekilde yapılacağını söylemişti. Bize söz vermişti, biz de eylemimizi bitirmiştik. Şimdi de buradaki açılışa iştirak ettik. Gördük ki, gerçekten sanata düşkün bir belediye var. Osmanlı'nın tarihine düşkün bir belediye gördük." şeklinde konuştu.

Canpolat, tarihi eserlerin ortak değerler olduğunu aktararak, "Bu bizlerin ortak değeri. CHP'li belediye diye veya şu partili bu partili diye kültür ve mirasımızla kimsenin alıp vermediği olmadığı kanaatindeyiz. Bunları biz yaşayarak görüyoruz bu anlamda Bilecik Belediyesi'ni tebrik ve takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şahin minyatürleri katılımcılara tanıttı.