Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi

03.08.2022 17:06
Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi

BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıyken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıyken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.Soruşturmanın ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi. İddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin'in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.


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Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam Bilecik Belediye Başkanı Şahin ve danışmanı 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak Bilecik Belediye Başkanı Şahin ve danışmanı 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak
Kaynak: DHA

Semih Şahin, Bilecik, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi - Son Dakika

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