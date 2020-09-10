Bilecik Belediyesi itirazı ile ekmeğe zam kararı iptal oldu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından fırıncı esnafının talebi ile yapılan ekmek zammı, komisyonda görüşülerek iptal edildi.

Geçtiğimiz hafta 250 gramı 1.5 TL'den satılan ekmeğe, gramı 200 grama indirilerek, fiyatı aynı kalacak şekilde zam yapılmıştı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının azami fiyat tarifesine Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından itiraz edildi. Belediye Başkanı Semih Şahin, Eylül ayı belediye meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediye Başkanlığı olarak ilgili Bakanlığın onayı olmadığı için ekmek gramajlarının azaltılması ve fiyatların aynı kalması şeklindeki zamma itiraz ettiklerini kaydetti.

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdür Vekili Sali Yılmaz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan'ın katıldığı toplantıda görüşmeler yapılarak ekmeğe zam kararı iptal edildi.

Buna göre Bilecik'te 250 gram ekmek 1.5 TL'den satılmaya devam edecek. - BİLECİK