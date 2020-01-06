Bilecik belediyesi karla mücadele çalışmaları başladı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından başta Beşiktaş Mahallesi olmak üzere kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmaları başladı.



Gerekli araç ve ekipler ile 7/24 saat esasına göre görevleri başında olan ekipler, başta şehrin yüksek noktası olan okullar bölgesinde yol temizleme çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor. İlgili birimleri ve yaklaşık 30 kişilik ekibi yanı sıra 3 kamyon, 3 kepçe, 1 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 traktör ve 2 adet solüsyon aracı ile çalışmalarını sürdüren ekipler, ana ve ara arterlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK