Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi

26.08.2022 14:20
Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi

Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından Bilecik Belediyesi, bulanıklık oluşan şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bozüyük ilçesinde bulunan Kara su kaynağı memba kaptajının yer altı su toplama drenaj borularına gelen suda, yoğun yağıştan kaynaklı bulanıklık bulunduğu belirtildi.

"ARA ARA SU BULANIKLAŞIYOR"

Açıklamada, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından yönetilen memba kaptajından ilin su depolarına ulaşan ana su beslemesinde sürekli bulanıklık sorunu olmamakla birlikte ara ara gelen suyun bulanıklaştığı ve bulanık suyun vatandaşların çeşmelerine ulaştığı ifade edildi.

"İÇME AMAÇLI KULLANILMAMALI"

Şebeke suyunda şu ana kadar analizle tespit edilen bir sıhhi sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Belediyemiz, şebeke suyu klorlama miktarlarını üst limitlere yükselterek sıhhi riskler için önlem almıştır. Her türlü ihtimale karşı önlem amacıyla belediyemizce yapılacak ikinci bir bildirime kadar çeşmelerden akan suyun içme amaçlı kullanılmaması, suyun yalnızca kullanma suyu olarak kullanılması belediyemizce vatandaşlarımıza önerilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi - Son Dakika

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