Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi kurban satış yerlerini hazırladı
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik Belediyesi kurban satış yerlerini hazırladı

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında, hayvan satışı yapılacak yerlerin çalışmaları tamamlandı.

Bilecik Belediyesi kurban satış yerlerini hazırladı, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında, hayvan satışı yapılacak yerlerin çalışmaları tamamlandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban satış alanlarında gerçekleştirilen çalışma ile kurbanlık hayvanlar için parsel çizgileri çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, TOKİ girişindeki alanda kurbanlık hayvan alım ve satım hizmetini alabilecek. Kurban satış alanından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bilecik Belediyesi Tahsilat Servisi'nde gerekli işlem ve ödemeleri yaptıktan sonra kendisi için ayrılan alanda gerekli çalışmaları yapıp, koyunlarını satışa çıkarabilecek.

Öte yandan, vatandaşların kurban ibadetini en iyi şekilde yapmaları amacıyla gerekli tüm çalışmaların tamamlandığı alanda ayrıca satış için getirilen hayvanların sağlık ve diğer alanlardaki kontrolleri de yapılacak. - BİLECİK
Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 yıl evli kaldığı karısından 37 yıldır boşanmaya çalışıyor
Ultra lüks otelde skandal! İhmal sonucu az daha parmağından oluyordu Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi kurban satış yerlerini hazırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]