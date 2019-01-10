Bilecik Belediyesi Meclis Toplantısı
1 saat önce
Bilecik Belediyesi Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Nihat Can başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik
Belediyesi Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Nihat Can
başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Can, yeni yılda Bilecik için güzel hizmetler gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.
Meclis üyeleriyle güzel kararlar aldıklarını ifade eden Can, "Bilecik ve şehir için güzel çalışmalara imza atmak istedik. Katkılarından dolayı üyelere teşekkür ediyorum." dedi.
Toplantıda, 8 gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:12 Kaynak: AA
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