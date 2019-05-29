Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere temizliği
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Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere temizliği

30 dakika önce

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere temizliği, System.String[]
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İstasyon Mahallesi'nin ortasından geçen Dalakdere'de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli su ile yıkandı. Dere içindeki otların da temizlendiği çalışmalar kapsamında dere kenarında da gerekli temizlik çalışmaları yerine getirildi. Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin herhangi bir sel ve aşırı yağışta mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
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