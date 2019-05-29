Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere temizliği
30 dakika önce
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.
İstasyon Mahallesi'nin ortasından geçen Dalakdere'de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli su ile yıkandı. Dere içindeki otların da temizlendiği çalışmalar kapsamında dere kenarında da gerekli temizlik çalışmaları yerine getirildi. Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin herhangi bir sel ve aşırı yağışta mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK
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