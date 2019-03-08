Bilecik Belediyesi'nden Kandil Simidi ve Lokum İkramı
2 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla kentte bulunan camilerden namaz çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramı yapıldı.
Bilecik
Belediyesi tarafından Regaip Kandili
dolayısıyla kentte bulunan camilerden namaz çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramı yapıldı.
Belediye Başkanı Nihat Can
, Şerifpaşa Camisinde namazdan çıkan çocuklara ve cami cemaatine kandil simidi ve lokum ikram etti. Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır sürdürülen güzel bir geleneği devam ettirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Belediyemizin mübarek gün ve gecelerde vatandaşlarımıza ikram geleneğini elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Şerifpaşa Camimizde namazımızı eda ettikten sonra, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlarımıza kandil simidi ve ilimiz lezzetlerinden olan lokumlardan ikram ettik. Cenabı Allah bu gibi mübarek gün ve geceler hatırına ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam alemi arasındaki birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin. Dünyanın her yerinde sulh ve sükunu tesis etsin. İkramlarımızı ve dualarımızı kabul etsin" dedi.
Vatandaşlar da düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü
Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı