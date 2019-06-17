Bilecik Belediyesi'nden mazgal temizliği çalışması
1 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar dolayısıyla dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçildi.
Öte yandan yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - BİLECİK
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