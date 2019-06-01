Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi'nden mezarlıklara ücretsiz ulaşım
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Bilecik Belediyesi'nden mezarlıklara ücretsiz ulaşım

27 saniye önce

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şehir içinde rahat bir ulaşım hizmeti alması için arife günü ve bayramın birinci günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Bilecik Belediyesi'nden mezarlıklara ücretsiz ulaşım, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şehir içinde rahat bir ulaşım hizmeti alması için arife günü ve bayramın birinci günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Vatandaşları birçok güzel hizmet ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunacak. Buna göre vatandaşlar, arife günü ve bayramın birinci günü saat 14.00 ile 17.30 saatleri arasında Kültür Sitesi üzerinden mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanı bulacak. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
Yaşam
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