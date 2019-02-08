Bilecik Belediyesi'nden Ölçü ve Ölçü Aletleri Hakkında Duyuru

Bilecik Belediyesi tarafından 3 bin 516 sayılı Ölçüler ile Ayar Kanunu ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından 3 bin 516 sayılı Ölçüler ile Ayar Kanunu ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.



Bilecik Belediyesi tarafından yapılan yazılı duyuruda "Bilecik Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğunda, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, 3'ncü ve 4'ncü sınıf otomatik olmayan elektronik aletleri; yay ve elektronik tertibatı bulunmaya tartım kapasitesi 2 bin kilogram altında olan mekanik tartı aletlerinden, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. Bu ölçü ve ölçü aletlerinden muayene süreleri dolmuş olanların, periyodik muayenelerinin yapılması ile ilgili başvuruların 2019 yılının Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar Bilecik Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna yapılması ilçelerde ise ilgili belediyelerle irtibata geçilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

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