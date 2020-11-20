Bilecik Belediyesi'nden sökülen asfalt açıklaması - Son Dakika

Bilecik Belediyesi, basın yayın organlarında yayınlanan "Dün serilen asfalt bugün söküldü" haberine karşı bir açıklama yaptı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Haberde bahsi geçen, Bilecik merkezde gerçekleştirilen asfalt kaplama işlemi belediye ekiplerimizce denetlenmiş olup, yüklenici firmaya hatalı işlemlerinden dolayı 18 Kasım 2020 tarihinde tutanak tutulmuştur. Sıcak asfalt kaplaması yüzeyinde bozukluklar olduğu, asfaltta ondülasyon oluştuğu, asfalt ve tretuvar kenarındaki kod farkının az olduğu, engelli rampalarındaki asfaltın yüksek atıldığı gibi sebeplerden ötürü tutanak tutulmuş olup buna istinaden yüklenici firmadan söküm işlemi yapılması istenmiş ve tekrar prosedüre uygun olarak asfalt atılması talep edilmiştir. Bilecik halkının hizmet alımında en iyisini hak ettiğini düşündüğümüzden, belediyemizce veya yüklenici firmaların yaptığı tüm çalışmalar ekiplerimizce titizlikle denetlenmektedir. Şehrimizi hak ettiği güzelleştirme çalışmalarımızda vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizden şimdiden özür dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK