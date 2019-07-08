Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi'nden "Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikte"
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Bilecik Belediyesi'nden "Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikte"

29 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek "Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikte" adlı konserler kapsamında Bilecik halkı birbirinden değerli sanatçılarla buluşacak.

Bilecik Belediyesi'nden
Bilecik Belediyesi tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek "Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikte" adlı konserler kapsamında Bilecik halkı birbirinden değerli sanatçılarla buluşacak.

Kültür ve sanat şehri Bilecik'te birçok güzel etkinliğe imza atan Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek konserler kapsamında birçok sanatçı Bilecik'te ağırlanacak. Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda 12 Temmuz ve 24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konserler kapsamında 12 Temmuz Cuma günü Gökhan Sezen, 13 Temmuz Cumartesi günü Özgün, 19 Temmuz Cuma günü Yeni Türkü, 20 Temmuz Cumartesi günü Ayfer Er, 26 Temmuz Cuma günü, Murat Durmaz 27 Temmuz Cumartesi günü Ezginin Günlüğü, 2 Ağustos Cuma günü Gizem Coşkun, 3 Ağustos Cumartesi günü Pamela, 23 Ağustos Cuma günü Ahmet Olgun ve 24 Temmuz Cumartesi günü Feridun Düzağaç sahne alacak. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
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