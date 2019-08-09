Bilecik Belediyesi'nin Güzel Masa tanıtım toplantısı

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde çözüme kavuşmasının alt yapısını oluşturan 'Güzel Masa' biriminin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde çözüme kavuşmasının alt yapısını oluşturan 'Güzel Masa' biriminin tanıtım toplantısı yapıldı.



Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, muhtarlar ve ilgili birim müdürleri ile çalışanlar katıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının halka en iyi hizmeti hızlı şekilde ulaştırmak olduğunu ifade ederek, "Daha önce Belediye'de AK Masa olan birim Güzel Masa olarak düzenledik. Dediğimiz gibi 'Her Şey Güzel Olacak' düşüncemize bu çalışma ile başladık. Bu çalışma iletişim ve koordinasyon açısından çok önemli. Tüm koordinasyonu bu sağlayacak ve deneme süresinde hemen, hemen gelen bütün sorunlar 24 saatin altında çözüldü. Müdürlükler arasındaki koordinasyonu güzel sağlayınca çözüm çabuk oldu. Örneğin büyük bir dere ıslahını da bu şekilde en kısa zamanda çözüme kavuşturduk. Muhtarlarımızla da aylık toplantılar düzenleyeceğiz. Genel anlamda Bilecik'in tüm şikayetlerini burada toplamış olacağız ve sorunları hızla çözeceğiz. Şehirle ilgili sorunların çözümü çok daha kolay oluyor. Çalışkan bir ekibimiz var ve bütün sorunları fotoğraflayıp, ilgili birimlere aktarılıyor. Bu bizim için ayrıca tecrübe olacak ve altyapı ve benzeri çalışmalarda bu şikayetler bizlere ışık olacak" ifadelerine yer verdi.



"Güzel masa kuracağımız kent konseyine katkı sağlayacak"



Başkan Şahin konuşmasının devamında, güzel masanın kent konseyine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bu yılın bütçesini biz yapmadık. Önümüzdeki yılın bütçesi ve planlarını biz yapacağız. Bunlar için de pratik verileri elde edeceğiz. 2020 yılında güzel masadaki örgütlenme biçimine tüm müdürlükler ve başkan yardımcılarımız tamamıyla entegre olacak ve şehrimiz ile insanımızın yaşam refahını artırmış olacağız. Daha sonra Kent Konseyi'ni kuracağız ve aktif bir şekilde hizmet verecek. Böylece tüm Bilecik'in sorunlarını birlikte çözeceğiz. Bunun da alt yapı çalışması olarak görüyoruz güzel masayı" dedi.



"Çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"



Hazırlanan çalışmada emeği olan çalışanlara teşekkür eden Başkan Şahin son olarak, "Ben bu anlamda bu güzel çalışmada emeği olan başkan yardımcılarımız ve ilgili birimdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmada her bir bireyin katkısı var. Ben oldukça başarılı buldum bu çalışmayı. 250'ye yakın şikayetin en kısa zamanda çözülmesi bu sistemin güzel olduğunun bir göstergesidir. Çalışanlarımız da bu işte eğitim alıyorlar. Bizim düşüncemize göre doğru bir iletişim kurulursa başarı hemen gelir. Bundan sağlayacağımız faydalar bütün yapacağımız işlerde kılavuzluk edecek. Yani nereye doğru gitmeliyiz? Fen İşleri Müdürlüğü nasıl hareket etmeli? Gibi sorularımıza cevap bulmuş olacağız" şeklinde konuştu.



Güzel Masa tanıtım toplantısı, muhtarlar ve diğer katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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