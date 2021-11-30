Bilecik Belediyesi'nin kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi'nin yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşların gündelik hayatlarında mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentte olası kar yağışı öncesi yolların açık tutulması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için hazırlık yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşan kışla birlikte belediye ekiplerinin, 3 kamyon, 3 kepçe, 1 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 traktör, 2 solüsyon aracı, 100 ton tuz, 16 ton kar ve buz çözücü kimyasal ekipman ile karla mücadele tedbirlerini tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte yaşayan vatandaşların kış şartlarından en düşük seviyede etkilenmeleri için teknik personel, donanım ve araç gibi tedbirleri aldıklarını belirtti.

Başkan Şahin, "Önümüz kış. Biz de daha kış bastırmadan kışla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada gördüğünüz üzere araçlarımız hazır. Bunun yanında 100 ton tuzumuz ve 16 ton kimyasalımız hazır. En zorlu kış koşullarına hazır bir şekilde bekliyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için arkadaşlarımız da hazır. Umarım çok kötü bir kış olmaz." ifadelerini kullandı.