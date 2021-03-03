- Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine övgü dolu sözler- Eskişehir-Bilecik Veteriner Odası Başkanı Mehmet... - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine övgü dolu sözler

Eskişehir-Bilecik Veteriner Odası Başkanı Mehmet Kızılinler;"Burası ülkemizdeki örnek sayılabilecek tesisler arasında ki bir yer"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Eskişehir-Bilecik Veteriner Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, kentte sokak hayvanlarına çok iyi hizmet verildiğini belirterek, barınağı övgü dolu sözlerle anlattı.

Başkan Kızılinler, belirli bir takvim dahilinde çevre il ve ilçelerdeki barınak ve tedavi merkezlerini ziyaret ediyor. Bu kapsamda Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kızılinler, "Buradaki merkezimizi oldukça beğendik. Hem fiziki ortamı, hem verilen hizmeti hem de hayvanların durumunu çok beğendik. Ayrıca sahip olunan ekipman ve teknik destek yanı sıra belediyenin yaptığı katkılar çok güzel. Burada çok başarılı bir veteriner hekimimiz de var. Yaklaşık 10 yıldır güzel hizmetler veriyor. Çok önemli bir yer burası. Çünkü bu tür yerler hep fazla hizmetin verildiği yerler hem de çok anlamda eleştirinin alınabileceği bir yer. Bu anlamda Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ülkemizdeki örnek sayılabilecek tesisler arasında yer aldığını söyleyebilirim. Arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ise, Belediye Başkanı Semih Şahin'in sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezine gerekli katkıları sunduğunu belirterek, "Sağ olsun Belediye Başkanımız bu konuda bizlerin her zaman yanında yer alıyor. Buradaki can dostlarımıza en iyi hizmeti vermek için gerekli malzeme tedariki başta olmak üzere birçok konuda bizleri yalnız bırakmıyor. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuklarına ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Avcı, merkezdeki bölüm ve alanları gezdirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.