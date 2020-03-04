Bilecik Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen haşere ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları, System.String[]

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen haşere ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Şehir merkezi ve mücavir alanlardaki kapsamlı ilaçlama çalışmaları ile haşere oluşumlarının engellenmesi amaçlanıyor.Şehrin birçok noktasındaki rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere metruk yapılar, cami bahçeleri, yeşil ve sulak alanlar, park ve bahçeler ile piknik ve mesire alanlarını ilaçlayan ekipler, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında Bilecik'teki birçok okul ve öğrenci yurtlarında da ilaçlama çalışmaları yapıyor. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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