Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı ot temizliği
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Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı ot temizliği

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada, yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı ot temizliği, System.String[]
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada, yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında şehir genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliğini gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne gecen ekipler, vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpler de temizlendi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
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