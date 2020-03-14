Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını için dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını için dezenfekte çalışması - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını için dezenfekte çalışması

6 saat önce

Bilecik Belediyesi ilgili birimlerin işbirliğiyle Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını için dezenfekte çalışması, System.String[]

Bilecik Belediyesi ilgili birimlerin işbirliğiyle Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışması yapıldı.


Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları ile başta şehir merkezindeki eski otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, aile çay bahçesi, banka ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları, çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler ile otogardaki bütün otobüslerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.


"Virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz"


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Bilecik Belediyesi olarak bizler de 10'a yakın birimin bir araya gelmesiyle korona virüs salgınına önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. İki ayrı ekiple başladığımız çalışmalarımız kapsamında özellikle vatandaşlarımızın çok yoğun olarak bulunduğu alanlar ile yoğun bir şekilde teması olan bölgelerde dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız başladı ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Avcı, çalışmalar kapsamında görevlilerin halkı bilgilendirdiklerini ve yapılması gerekenleri de anlattıklarını sözlerine ekledi. Ayrıca vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Öte yandan Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından şehrin birçok noktasındaki durak ve alanlara virüs ile mücadele konusunda bilgi veren 14 kurallı afiş ve broşürler asıldı. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:46 Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi
17:45 Otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı
17:45 "BURHAN PAZARLAMA" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
17:44 Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:51:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını için dezenfekte çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]