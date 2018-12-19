Bilecik Belediyesi Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'nde Anlatıldı

Bilecik
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen örnek nitelikteki projeler ve araştırma bildirileri, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve 72 üye belediyeden katılımcının olduğu Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'nde anlatıldı.
Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, Bursa
'da gerçekleştirilen ve 3 gün süren Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresinde Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan örnek ve ilk niteliğindeki proje ve araştırma bildirileri hakkında sunum yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ve üye belediye başkanlarının da katıldığı etkinlikte, Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim", "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projeleri ile Güvenli Kentler İçin Güvenlik Kültürü Algılamalarının Önemi, Ölçümü ve Karşılaştırmaları" konulu kabul edilen araştırma bildirisi hakkında bilgiler aktarıldı.
"Bilecik'imizin güzel proje ve çalışmalarını kongrede anlattık"
Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan ve şu ana kadar birçok güzel çalışma gerçekleştiren Bilecik Belediyesi'nin çalışmalarının büyük bir beğeni ile karşılandığını belirtti. Çalışkan, "Bilecik Belediyesi olarak birden fazla güzel proje ve çalışmamız ile ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen kongre ve platformlarda yer almaya devam ediyoruz. Gerçekten de şehrimiz ve insanımız için son derece önemli olan proje ve araştırma bildirileri hakkında üyelere detaylı sunum yapma imkanı bulduk. Önceki yıllarda Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödül aldığımız Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim projemiz ile birlikte Haydi Çocuklar Bisikletle Okula adında güzel ve anlamlı bir projenin yanı sıra Güvenli Kentler İçin Güvenlik Kültürü Algılamalarının Önemi, Ölçümü ve Karşılaştırmaları" konulu kabul edilen araştırma bildirisi hakkında bilgiler aktarmak fırsatı bulduk. 3 gün süren ve 72 üye belediyeden katılımcının olduğu kongrede bizler Bilecik'i en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Diğer üyelerden farklı şekilde Bilecik Belediyesi olarak 3 ayrı konuda 3 sunum yapma imkanı bulduk. Başkanımızdan aldığımız güç ve destek ile yaptığımız akademik çalışmaları ve projelerimizi, Dünya Sağlık Örgütüne direkt bağlı olan, üyesi olduğumuz Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği aracılığı ile bu Uluslararası platformda sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. - BİLECİK